12 Января 2022
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Политика В России Москва
Коллаж, Андрей Клишас, Павел Крашенинников (2021) | Фото: Накануне.RU

Ко второму чтению в законопроект о местном самоуправлении внесут множество поправок

Ко второму чтению в масштабный законопроект о местном самоуправлении будет внесено множество поправок, считает один из авторов документа, глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

По его словам, сейчас в регионах проводятся конференции с разъяснениями деталей законопроекта, в первом чтении он будет рассмотрен 26 января.

"Это большой закон, 11 глав и 89 статей. Мы предлагаем изменить уровни публичной власти, предлагается один уровень власти, будет принцип привязки к населению, а не к территории. Сегодня действует двухуровневая система. Главам муниципальных образований мы оставляем способы избрания. Вызывает дискуссию возможность губернаторам отстранять мэров. Но это предотвратит конфликты, которые сегодня существуют между главами регионов и главами муниципалитетов. Если 90% средств на муниципалитет выделяется из бюджета региона, то глава может иметь возможность как-то влиять", - сообщил Крашенинников журналистам.

Он добавил, что "реакция регионов на законопроект уже есть", но пока авторы не хотят рассказывать о ней подробности, хотя и предвидят поправки и критику.

Теги: местное самоуправление, законопроект, павел крашенинников



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