Глава Россотрудничества исключил работу с министром информации Казахстана из-за его русофобии

Россотрудничество отказалось работать с новым министром информации Казахстана Аскаром Умаровым из-за его русофобских взглядов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского ведомства Евгений Примаков.

Он привел некоторые цитаты нового министра. В частности, Умаров назвал русских "навязанной диаспорой", которая должна благодарить Казахстан за то, что ее права соблюдаются, в отличии от других стран.

Глава Россотрудничества назвал взгляды Умарова нацистскими и шовинистическими. Примаков заявил, что Россотрудничество "не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает с русофобской дрянью".

Ранее президент республики Касым-Жомарт Токаев на фоне массовых протестов отправил в отставку правительство и сформировал новое. Хотя во время выступления в парламенте он и раскритиковал работу силовиков в стране и анонсировал реформирование этих структур, на деле руководство силового блока правительства сохранило свои посты в кабинете министров.