В Перми распущен оргкомитет конкурса по созданию гимна города

В Перми распущен оргкомитет конкурса по созданию гимна города, сообщает "Звезда". Решение о роспуске оргкомитета было принято депутатами гордумы в декабре.

По данным издания, ни в мэрии Перми, ни в городской думе не знают, кто в дальнейшем будет заниматься проведением конкурса.

Как сообщало Накануне.RU, по планам, гимн должен был появиться ко дню города в 2020 г. Еще до того, как выбрали исполнителя, появилась информация о том, что певица Ольга Бузова готова исполнить его за 5 млн руб. Не все пермяки согласились с этим и создали петицию против исполнения гимна Бузовой. Сообщалось также, что авторы лучших текста и музыки получат по 300 тыс. руб.

Поправки о гимне Перми в устав города внесли депутаты гордумы в 2018 году. Инициатива городских властей возникла сразу после того, как на краевом уровне по предложению губернатора Пермского края Максима Решетникова был утвержден региональный гимн. Оргкомитет по созданию гимна Перми возглавил тогдашний председатель гордумы Юрий Уткин. В октябре 2020 г. депутаты Пермской думы сместили его с должности спикера.

В ноябре прошлого года был объявлен второй этап конкурса, в ходе которого планировалось выбрать три лучших музыкальных произведения. Сообщалось, что лучший вариант гимна Перми должны будут выбрать горожане путем интернет-голосования, а авторы-победители получат денежные премии по 300 тысяч рублей за текст и за музыку.