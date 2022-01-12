12 Января 2022
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Общество В России
паспорт (2007) | Фото: Накануне.ru

Лишать гражданства как в советское время по новому президентскому законопроекту не будут - Крашенинников

Новый президентский законопроект, внесенный в Госдуму в конце прошлого года, не предполагает лишения гражданства, данного по рождению, заявил глава комитета ГД по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

По его словам, необходимость принятия такого законопроекта вытекает из обновленной Конституции.

"Это сейчас все обсуждают, дискуссия, резонанс, - сказал депутат журналистам. – Но речь не идет о случаях советского периода, когда лишали гражданства. Лишить гражданства, данного по рождению, невозможно ни по проекту закона, ни по действующей Конституции".

Напомним, в законопроекте упоминается о лишении гражданства лиц, которые получили его не по рождению – это может произойти, например, из-за совершения преступлений новоиспеченным гражданином России.

Теги: гражданство, законопроект, павел крашенинников



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