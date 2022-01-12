12 Января 2022
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Общество В России
Павел Крашенинников (2020) | Фото: Госдума РФ

Возврат смертной казни невозможен - Крашенинников

Возврат к смертной казни в России невозможен по ряду причин, считает глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Парламентарий не считает, что в ставшей резонансной статье председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина тот высказывается за возвращение смертной казни. "Зорькина я знаю много лет, он такие вещи, конечно же, не говорил", - полагает Крашенинников.

Он также озвучил свою позицию: "У нас смертная казнь невозможна и по юридическим причинам, и по огромному количеству судебных ошибок, что характерно не только для нашей страны. И наличие или отсутствие смертной казни, как мы знаем из научных исследований, не влияет на состояние преступности. Меня за такую точку зрения периодически бьют. Но я надеюсь, что мы прошли уже этот период и никогда к нему не вернемся", - прокомментировал депутат.

Теги: смертная казнь, павел крашенинников, мораторий, валерий зорькин



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