Возврат смертной казни невозможен - Крашенинников

Возврат к смертной казни в России невозможен по ряду причин, считает глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

Парламентарий не считает, что в ставшей резонансной статье председателя Конституционного суда РФ Валерия Зорькина тот высказывается за возвращение смертной казни. "Зорькина я знаю много лет, он такие вещи, конечно же, не говорил", - полагает Крашенинников.

Он также озвучил свою позицию: "У нас смертная казнь невозможна и по юридическим причинам, и по огромному количеству судебных ошибок, что характерно не только для нашей страны. И наличие или отсутствие смертной казни, как мы знаем из научных исследований, не влияет на состояние преступности. Меня за такую точку зрения периодически бьют. Но я надеюсь, что мы прошли уже этот период и никогда к нему не вернемся", - прокомментировал депутат.