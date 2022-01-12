Еще одну активистку "Другой России" арестовали за неповиновение полицейским

Суд в Москве назначил административный арест сроком на 15 суток еще одному члену незарегистрированной политической партии "Другая Россия Э.В. Лимонова".

Активистка Наталья Криволапова арестована за неповиновение сотрудникам полиции, пишет "Интерфакс".

Решение суда будет обжаловано, сообщил ее адвокат Илья Уткин.

Напомним, после обысков в бункере "другороссов" полиция задержала 15 человек, их увезли в ОВД, 11 человек оставили в отделении на ночь. Адвокат смог попасть в отделение только спустя пять часов после того, как туда доставили активистов. Накануне суды в Москве арестовали на 10 и 15 суток членов незарегистрированной партии.

Как сообщалось в Telegram-канале партии, обыски оказались связаны с прошедшей 8 января акцией "На северный Казахстан", которую активисты, по их словам, провели в защиту русских.