Регионы пока не прислали отзывы на законопроект об ужесточении наказания за пытки - Крашенинников

Регионы пока не направляли в Госдуму отзывов на законопроект Клишаса-Крашенинникова об ужесточении наказания за пытки. Документ был внесен в парламент 20 декабря, отзывы на него субъекты должны отправить до 10 февраля, сообщил журналистам глава комитета ГД по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

"Идет дискуссия о необходимости новых отдельных статей или делать это квалифицирующим признаком. Мы с Клишасом внесли соответствующий законопроект. Мы придерживаемся второго подхода. За пытки предполагается давать до 12 лет. Процедура расследования будет другая. Надо этот закон принимать и все эти истории, о которым мы знаем, эти уродливые явления нам нужно уничтожать", - заявил Крашенинников.

Он отметил, что дискуссия возникла с представителями силовых структур относительно внесения поправок в уже существующий закон или создания нового отдельного закона. Также депутат сообщил, что к работе над законопроектом привлекли общественников.