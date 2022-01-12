12 Января 2022
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Общество В России
тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Регионы пока не прислали отзывы на законопроект об ужесточении наказания за пытки - Крашенинников

Регионы пока не направляли в Госдуму отзывов на законопроект Клишаса-Крашенинникова об ужесточении наказания за пытки. Документ был внесен в парламент 20 декабря, отзывы на него субъекты должны отправить до 10 февраля, сообщил журналистам глава комитета ГД по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

"Идет дискуссия о необходимости новых отдельных статей или делать это квалифицирующим признаком. Мы с Клишасом внесли соответствующий законопроект. Мы придерживаемся второго подхода. За пытки предполагается давать до 12 лет. Процедура расследования будет другая. Надо этот закон принимать и все эти истории, о которым мы знаем, эти уродливые явления нам нужно уничтожать", - заявил Крашенинников.

Он отметил, что дискуссия возникла с представителями силовых структур относительно внесения поправок в уже существующий закон или создания нового отдельного закона. Также депутат сообщил, что к работе над законопроектом привлекли общественников.

Теги: пытки, павел крашенинников, законопроект



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