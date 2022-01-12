В Тюменской области подросток заплатила "гадалке" 713 тысяч за "снятие порчи"

19-летней "гадалке" из Красноярска грозит срок за мошенничество, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Тюменской области.

Она разместила в соцсетях пост о том, что "гадает на картах", а также вела онлайн-эфиры ради привлечения клиентов. Одну из таких трансляций увидела 18-летняя девушка из Заводоуковска, которая училась в Голышманово и жила там же у дедушки. Под предлогом "снятия порчи" "гадалка" выманила у пострадавшей 713 тыс. руб.

После возбуждения дела выяснилось, что есть ещё девять пострадавших от "гаданий", а общая сумма ущерба – 780 тыс. руб. Дело рассмотрит Заводоуковский районный суд.