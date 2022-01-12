В Челябинске сдали в металлолом 180 автобусов

В Челябинске утилизировали пассажирские автобусы. Фотографию общественного транспорта, который сдали на металлолом, опубликовал местный житель Владимир Прокопьев, передает корреспондент Накануне.RU.

"В Челябинске пилят муниципальные автобусы, приобретенные на государственные деньги, далеко не отслужившие свой срок. Опять надеются и уверены, бездонная бочка, именуемая бюджетом Российской Федерации, выделит этому городу очередной раз, по какой-нибудь программе еще автобусы, и года через три они с большим удовольствием будут их пилить", - написал на своей странице в Facebook Владимир Прокопьев.

В администрации города сообщили, что были утилизированы 180 автобусов 1986-2012 годов выпуска согласно заключению о их неисправности и невозможности ремонта. "Абсолютное большинство утилизированных неисправных автобусов были выпущены с 2005 по 2008 год", - подчеркнули в мэрии.

Напомним, 11 июня председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении межбюджетных трансфертов для регионов на реализацию мероприятий в рамках нацпроекта "Экология". Средства в размере 4,8 млрд рублей направлены четырем регионам, в том числе Южному Уралу. Челябинск получил 1,9 млрд рублей на обновление общественного транспорта. На эти средства были закуплены 157 автобусов большого класса, использующих газ в качестве моторного топлива, из них 47 автобусов марки "Волгабас" на сжиженном и 110 ЛиАЗов на компримированном природном газе.