12 Января 2022
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Общество За рубежом
вакцинация на Западе (2021) | Фото: AP:ASSOCIATED PRESS

Европейское медицинское агентство подвергло сомнению стратегию бустерных прививок

Регулирующий орган ЕС по лекарствам – Европейское медицинское агентство по лекарственным средствам (EMA) выразило сомнение в необходимости постоянных бустерных доз вакцин от ковида.

Глава отдела вакцин EMA Марко Кавалери сказал, что это может иметь место при непредвиденных обстоятельствах, но повторные вакцинации через короткие промежутки времени не должны быть долгосрочной стратегией.

Он подчеркивает, что уколы каждые 4 месяца могут привести к истощению иммунной системы. Лучше изучать влияние нового варианта коронавируса, и еще неясно, нужна ли новая вакцина.

EMA заявило, что ведет переговоры с разработчиками вакцины на случай, если возникнет потребность в ее обновлении. Но это будет координироваться на глобальном уровне.

Интересно, что во многих странах Запада беспрецедентный рост заболеваемости в последние недели совпал с кампанией по бустеризации населения.

Теги: прививка, вакцинация, ковид



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