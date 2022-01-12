12 Января 2022
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Общество В России
Дмитрий Песков (2012) | Фото:publicpost.ru

Песков посоветовал отписаться от телеграм-каналов, анонсирующих QR-коды на транспорте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что в связи с наступающей волной штамма "омикрон" законопроекты о введении с 1 февраля QR-кодов для транспорта и общественных мест будут приняты Госдумой.

"Кто это говорит? Отпишитесь от этих Telegram-каналов", - цитирует Пескова "Интерфакс".

Напомним, Правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте в середине ноября, но второй был снят с рассмотрения. В Совфеде пояснили, что его нужно доработать и внедрить.

Теги: дмитрий песков, QR-коды на транспорте



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