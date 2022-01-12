12 Января 2022
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Пермь, аэропорт, Большое Савино (2018) | Фото: http://aviaperm.ru/

В пермском аэропорту "Большое Савино" в новогодние праздники пассажиропоток вырос на четверть

В Пермском международном аэропорту на четверть вырос пассажиропоток в новогодние праздники. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе воздушной гавани.

Всего в период с 30 декабря по 9 января аэропорт Прикамья обслужил 56 072 пассажиров, что на 24% больше показателя прошлого года. За время новогодних праздников производственные службы аэропорта обслужили 440 рейсов. Самым напряженным днем в работе аэропорта стало 9 января. В этот день аэропорт обслужил более 6 тыс. пассажиров.

Наиболее загруженные направления в этот период традиционно Москва и Санкт-Петербург. На их долю приходится 41 144 пассажира. Если говорить о региональных рейсах, в новогодние каникулы жители Перми чаще всего выбирали Сочи, Новосибирск, Калининград и Краснодар.

На международных рейсах обслужено 5 137 пассажиров. Наибольшим спросом у пермяков пользовались курорты Египта (Хургада и Шарм-Эль-Шейх), – почти 2 тысячи пассажиров, за ними следует Стамбул с показателем более 1,5 тысяч пассажиров.

Теги: Большое Савино, аэропорт, пассажиропоток



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