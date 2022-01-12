В Челябинской области в ДТП с грузовым автомобилем погиб один человек

В Челябинской области проверка по факту ДТП с участием грузового автомобиля. В результате аварии погиб водитель иномарки.

Как сообщили Накануне.RU в региональном УГИБДД, авария произошла сегодня ночью на 14 км автодороги Чебаркуль – Мисяш – М-5 на территории Чебаркульского района. 20-летний водитель Киа Сид, по предварительным данным, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Исудзу.

В результате ДТП водитель Киа от полученных травм скончался на месте происшествия. Известно, что у погибшего мужчины стаж вождения составлял 3 года, за это время он семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.