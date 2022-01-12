В Петербурге подросток госпитализирован после драки с охранником ТРЦ из-за QR-кода

В Петербурге подросток пострадал в ходе драки с охранником в торговом центре "Охта-Молл", сообщает РИА Новости.

По данным источника, потасовка произошла во время попытки семьи пройти без QR-кодов в магазин одежды. В конфликте принял участие 14-летний сын мужчины. Он госпитализирован с сотрясением мозга.

Ранее сообщалось, что в Казани посетитель ТЦ напал с ножом на охранника, ранив его в руку. Появлялась информация, что инцидент произошел после просьбы охранника предъявить QR-код.