12 Января 2022
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QR-код (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Петербурге подросток госпитализирован после драки с охранником ТРЦ из-за QR-кода

В Петербурге подросток пострадал в ходе драки с охранником в торговом центре "Охта-Молл", сообщает РИА Новости.

По данным источника, потасовка произошла во время попытки семьи пройти без QR-кодов в магазин одежды. В конфликте принял участие 14-летний сын мужчины. Он госпитализирован с сотрясением мозга.

Ранее сообщалось, что в Казани посетитель ТЦ напал с ножом на охранника, ранив его в руку. Появлялась информация, что инцидент произошел после просьбы охранника предъявить QR-код.

Теги: трц, подросток, драка, qr-код



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