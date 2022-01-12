12 Января 2022
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Общество Тюменская область Уральский ФО
ремонт дорог, дорожная техника (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Тюменской области наметили планы на год по реконструкции и ремонту дорог

В Тюменской области в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" будет отремонтировано и реконструировано порядка 106 километров дорог. Об этом Накануне.RU сообщили в Информационном центре правительства региона со ссылкой на начальника Главного управления строительства Тюменской области Павла Перевалова.

Дополнительно к объектам, включенным в национальный проект, в регионе планируется отремонтировать еще порядка 350 километров дорог.

Отобраны подрядчики для ремонта 126 участков региональных и местных автодорог. В число крупных объектов 2022 года входит строительство улицы Центральная в селе Луговом общей протяженностью 2,6 километра. В селах Тюменского района планируется уложить новый асфальт на десятках улиц. Большие объемы работ запланированы в Перевалово и Успенке. В Тюмени будут отремонтированы участки улицы Мелиораторов и улицы В. Полякова.

"В перечень объектов, подлежащих ремонту и реконструкции, в первую очередь попадают участки автодорог с высокой интенсивностью движения, высокой аварийностью, а также дороги, которые ведут к значимым социальным объектам", - подчеркнул Павел Перевалов.

Напомним, Тюменская область к 1 декабря выполнила все задачи, стоявшие перед ней в 2021 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги", в части выполнения дорожных работ в рамках федерального софинансирования. Руководитель Росавтодора поблагодарил главу региона и его команду за помощь и содействие в реализации масштабных планов строительства и реконструкции федеральных автотрасс, а трудовые коллективы дорожно-строительных предприятий – за добросовестную и качественную работу.

Теги: реконструкция, ремонт, дороги, нацпроект



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