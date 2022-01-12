Из 2,5 млн домовладений, имеющих право на "социальную газификацию", заявки подали только 20%

Хотя в России около 2,5 млн домовладений имеют право на так называемую "социальную газификацию" (бесплатный подвод газа до границы участка при наличии технической возможности), только чуть больше 20% (560 тыс.) подали заявки на подключение. Об этом на совещании президента с правительством сообщил вице-премьер Александр Новак.

"По оценкам на сегодня потенциал подключения 2,5 млн домовладений. Собрано 560 тыс. заявок, это в четыре раза больше, чем в прошлые годы. 163 тыс. договоров заключено, до 76 тыс. участков доведен газ. Суммарный объем финансирования программы составляет уже более 160 млрд руб., если все заявки будут поданы (которые потенциально возможны), то эта сумма может вырасти до более чем 400 млрд руб. ", - сообщил Новак.

Он добавил, что в 2022 году ожидается увеличение заявок (вообще, по плану "социальная газификация" в этом году должна закончиться – в результате удовлетворения всех желающих). При этом есть ряд проблем. Например, стоимость подведения газа до забора и подключения очень разнится от региона к региону, а заключение договоров иногда затягивается после подачи заявки.

"На долю газа приходится 53% от общего потребления энергетических ресурсов в России. Суммарное потребление газа в России составляет 424 млрд кубометров в год, порядка 50 млрд кубометров – потребление населения. 78 субъектов газифицировано, 72% уровень газификации в России, 48 тыс. населенных пунктов газифицировано. Целевой показатель к 2030 году – 83%. С 67 субъектами "Газпром" подписал соглашения о газификации. В семи субъектах нет сетевого природного газа", - сообщил вице-премьер.