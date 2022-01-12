12 Января 2022
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Происшествия Свердловская область В России
минирование, Успенский, полицейский, бомба, оцепление (2012) | Фото:Накануне.RU

Бастрыкин поручил разобраться с "минированием" школ Екатеринбурга

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту "минирования" школ Екатеринбурга.

Напомним, учебные заведения в столице Урала "минируют" уже третий день подряд. Ни в одном из случаев сигналы о якобы заложенных бомбах не подтвердились.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, о ситуации узнал Александр Бастрыкин. Председатель СК поручил руководителю следственного управления СКР по Свердловской области Михаилу Богинскому организовать процессуальную проверку по данному факту.

Отдельно Бастрыкин поручил доложить ему о проверочных мероприятиях и принятых решениях.

Сегодня, 12 января, с самого утра в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали 93 школы. Позже их число выросло до 151. Полный список эвакуированных учреждений можно посмотреть здесь.

Теги: Бастрыкин, СК, школы, минирование, Екатеринбург



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