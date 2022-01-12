Путин согласился сделать бесплатной поставку газа для работы вечных огней

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу "Единой России" по поводу нулевых тарифов на поставку газа для работы вечных огней в населенных пунктах страны.

Тему вечных огней на совещании по вопросам газификации поднял секретарь генсовета партии Андрей Турчак. "Газ для работы вечных огней поставляется и "Газпромом", и другими поставщиками. Порядок их [мемориальных огней] работы не определен, из-за долгов администрации иногда они прекращают работу. Предлагаем установить нулевой тариф на работу вечных огней. По году деньги получаются небольшие, это уже согласовано с "Газпромом", - сообщил Турчак.

Путин поддержал и другое предложение партии, касающееся региональных штабов по газификации. Турчак сообщил, что только в трех регионах губернаторы возглавляют такие штабы, тогда как во всех субъектах требуется привлечь глав к работе таких штабов.

Еще одна проблема – покупка оборудования для подключения газа гражданами. "Минимальная стоимость оборудования для газификации составляет по стране 94 тыс. руб. Для некоторых категорий граждан – ветеранов, многодетных семей и т.д. – это неподъемная сумма, - сообщил Турчак. - В 63 регионах есть субсидии или сертификаты для малоимущих граждан на покупку этого оборудования. Кроме того, идет программа возврата средств гражданам, которые уже купили за свой счет оборудование, хотя имеют право на субсидии".