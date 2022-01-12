Участникам корпоратива в больнице Лесосибирска, где скончался пациент, объявили выговоры

Медикам больницы Лесосибирска (Красноярский край), фигурирующем на видеозаписи празднования корпоратива, объявлены выговоры.

Скандал вокруг больницы разгорелся несколько дней назад. Жена пациента, находившегося в реанимации, сняла на видео застолье, которое устроили медики отделения. На следующий день женщине сообщили о гибели супруга, который ждал оперативной медпомощи.

В Минздраве региона заявили, что были нарушены правила служебного поведения, нормы профессиональной и корпоративной этики, что ударило по репутации больницы, передает ТАСС.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что новогоднее празднование и смерть пациента - не связанные между собой события.