12 Января 2022
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Экономика В России
коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

Путин предложил проиндексировать пенсии в 2022 году на 8,6%

Хотя власти еще не определились с точным размером инфляции за 2021 год, президент России Владимир Путин на сегодняшнем совещании с правительством предложил проиндексировать пенсии в 2022 году на 8,6%.

"Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходы в связи с повышенной инфляцией в 2021 году. Поэтому предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции, которая выглядит сейчас как 8,4%, - на 8,6%, с небольшим "зазором", поскольку окончательных цифр по инфляции пока нет", - заявил президент.

Напомним, недавно депутат Госдумы от КПРФ Олег Смолин подсчитал, что правительство России с 2015 года якобы "задолжало" каждому пенсионеру около 90 тыс. руб. из-за того, что пенсии у россиян некорректно индексируются в соответствии с темпами инфляции - существующая индексация пенсий меньше реального уровня инфляции.

Теги: индексация, пенсия, инфляция, владимир путин



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