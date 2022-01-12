Посадка прошла успешно: летевший в Петербург самолет вынужденно сел в Екатеринбурге

Транспортная прокуратура начала проверку в связи с вынужденной посадкой самолета "Уральских авиалиний".

Напомним, сегодня Airbus A320, осуществляющий рейс U6-223 "Екатеринбург - Санкт-Петербург", был вынужден вернуться обратно в аэропорт Кольцово. Сразу после взлета сработала сигнализация не закрытия створок шасси.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, самолет сел в Екатеринбурге в 13 часов 43 минуты. На борту находилось 158 пассажиров и шесть членов экипажа.

"Опасного груза нет. Посадка произведена благополучно", - отметили в ведомстве.

Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

В "Уральских авиалиниях" ранее обещали, что пересадят пассажиров на резервный борт и отправят к месту назначения.