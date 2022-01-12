Посадка прошла успешно: летевший в Петербург самолет вынужденно сел в Екатеринбурге

12 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Казахстан — кривое зеркало России?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Санкт-Петербург
екатеринбург аэропорт кольцово (2011) | Фото: Накануне.ru

Посадка прошла успешно: летевший в Петербург самолет вынужденно сел в Екатеринбурге

Транспортная прокуратура начала проверку в связи с вынужденной посадкой самолета "Уральских авиалиний".
Читайте также:

Напомним, сегодня Airbus A320, осуществляющий рейс U6-223 "Екатеринбург - Санкт-Петербург", был вынужден вернуться обратно в аэропорт Кольцово. Сразу после взлета сработала сигнализация не закрытия створок шасси.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, самолет сел в Екатеринбурге в 13 часов 43 минуты. На борту находилось 158 пассажиров и шесть членов экипажа.

"Опасного груза нет. Посадка произведена благополучно", - отметили в ведомстве.

Сейчас Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

В "Уральских авиалиниях" ранее обещали, что пересадят пассажиров на резервный борт и отправят к месту назначения.

Теги: самолет, посадка, Петербург, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.01.2022 11:29 Мск Вылетевший из Екатеринбурга в северную столицу самолет возвращается в Кольцово


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вводу контингента ОДКБ в Казахстан?

Результаты 1099

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети