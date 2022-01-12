На Южном Урале построят новый термальный комплекс и грязелечебницу

В Челябинской области появятся грязелечебница, термальный комплекс и всесезонный горнолыжный курорт. Проекты вошли в "Корпорацию Туризм.РФ", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

В Ектульском районе планируется строительство крупного оздоровительного комплекса детокс-профиля "Сапфир Урала". Здесь будут применяться лечебные грязи и появится акватермальный парк.

Большой термальный комплекс возведут и на территории ГЛК "Солнечная долина".

Также планируется сделать курорт "Аджигардак" всесезонным. Покататься на лыжах и сноуборде можно будет круглый год. Для этого сделают искусственное оснежение и установят новый кресельный подъемник.