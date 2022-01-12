"Урал" объявил о подписании грозы ФНЛ - лучшего бомбардира турнира

Футбольный клуб "Урал" официально объявил о переходе полузащитника нижнекамского "Нефтехимика" Александра Юшина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, новичок будет играть под 7-м номером. Какие-либо детали сделки не раскрываются.

Александру Юшину 26 лет, в "Нефтехимике" россиянин выступал с начала 2020 года. В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги он забил 18 мячей в 25 матчах. На данный момент полузащитник является лучшим бомбардиром ФНЛ.

В "Урале" пожелали Юшину не останавливаться на достигнутом и стать лучшим снайпером Российской Премьер-лиги.

Напомним, команда Игоря Шалимова возобновит сезон в РПЛ 26 февраля гостевым матчем против "Нижнего Новгорода".