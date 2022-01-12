МОБ согласовал активистам Екатеринбурга антивоенный массовый пикет на 15 января

Министерство общественной безопасности Свердловской области согласовало проведение в Екатеринбурге публичного мероприятия с антивоенной тематикой.

Согласно официальному ответу министерства активистам, пока был согласован только групповой пикет, который пройдет 15 января в 12.00 в сквере на углу улиц 8 Марта — Большакова. В МОБ также сообщили, что данный сквер является специально отведенным для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем общественно-политического характера, благодаря чему акцию можно было и не согласовывать.

Помимо этого, активисты также подали уведомление на проведение аналогичного по теме митинга, но только уже 22 января. На данный момент министерство еще не дало по этому вопросу никакой информации.

Напомним, что организатором массового пикета за мир и дружбу между народами выступает преподаватель УрГПУ Александр Клокунов. Ранее он уже участвовал в акциях против "агрессивной внешней политики" на Площади 1905 года, где его задержали сотрудники полиции.

Митинг же собираются проводить, выступая "против агрессивной политики правительства России". Организатор: председатель Свердловского регионального отделения партии "Гражданская инициатива" Ирина Скачкова, юрист и общественник Вера Мангилева, преподаватель Александр Клокунов, а также общественный деятель и журналист Владислав Постников.