В Советском районе жителям советуют воздержаться от ночных прогулок из-за волков

В Советском районе волки по-прежнему создают угрозу для жителей населенных пунктов: югорчанам рекомендуют воздержаться от ночных прогулок из-за выхода хищников из леса к поселениям, передает корреспондент Накануне.RU.

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В администрации Советского района сообщили, что мероприятия по регулированию численности волков ведутся на территориях, прилегающих к поселку Агириш с 14 декабря 2021 года. Уже было ликвидировано два хищника.

"По решению департамента недропользования и природных ресурсов Югры мониторинг выхода животных к населенному пункту продлен до 5 февраля. Охотникам дополнительно выдадут три разрешения на регулирование численности волков. Гражданам рекомендовано перевести домашних животных на вольерное содержание, а самим избегать ночных одиночных пеших прогулок", - сообщает мэрия района.