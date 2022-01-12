В Смольном манипулируют статистикой аварийных зданий

Северная столица стала одним из регионов, где программу расселения аварийного жилья завершили досрочно. Однако некоторые специалисты уверены, что чиновники Смольного выдают федцентру приукрашенные данные.

Как сообщает Фонд ЖКХ, многие регионы в полном объеме выполнили программу по расселению аварийных объектов, признанных таковыми до 2017 года. Сообщается, что Санкт-Петербург успешно справился с задачей в 2020 году.

Наиболее вероятно, администрация Александра Беглова направила в ведомство недостоверную информацию. Так, требованиям программы отвечали три здания: на Большом Сампсониевском проспекте 29, 1-й линии 26 и Турбинной улице 11. Осенью 2021 года все эти дома находились в процессе расселения. Таким образом, к 2020 году чиновники Смольного не справились с задачей.

Напомним, что летом 2021 года экс-прокурор Петербурга Сергей Литвиненко (на тот момент возглавлявший городское ведомство) направил губернатору Александру Беглову письмо. В документе он резко раскритиковал жилищные программы чиновников Смольного. Литвиненко также рассказал, что петербуржцы долгое время не могут выехать из ветхого жилья. Некоторые дома комиссии не хотят признавать аварийными. Не исключено, что таким образом ведомства манипулируют статистикой. Фиктивные показатели позволяют выполнить программу федцентра. Как сообщают эксперты, в Северной столице аварийных зданий больше сотни, однако власти не спешат признавать их статус.

В Северной столице более 120 тысяч семей нуждаются в новом жилье. По этому показателю Петербург стал «лидером» в России. Однако несмотря на то, что вопрос требует быстрого решения, горожане могут ждать квартиры в течение 30-40 лет. Такая ситуация возникает из-за нежелания чиновников Смольного выделять необходимые суммы из бюджета.

Также администрация Александра Беглова не разрабатывает эффективные программы и не следит за ситуацией на рынке. Об этом Литвиненко также упомянул в своем письме. Такое отношение властей не позволяет провести аукцион по закупке квартир для очередников – как правило, торги срываются.