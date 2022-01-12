Нового эпидемического подъема не избежать – Голикова

России не избежать нового эпидемического подъема в связи с появлением омикрон-штамма. "Это очевидно", - констатировала сегодня вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством.

"Заразность омикрон-штамма в 3-7 раз выше, чем у других штаммов. Уже 698 случаев омикрон-штамма выявлено в России, большая часть приходится на Москву. К сожалению, Москва первой примет на себя удар распространения нового штамма. Показатели заболеваемости могут быть кратно превышены. Система должна быть готова принять этот удар", - заявила Голикова.

Президент России Владимир Путин отметил, что общался в каникулы с некоторыми губернаторами: "есть вопросы [с вакцинацией] и нужно их оперативно решать". "Судя по всему, "Спутник V" работает эффективно, может быть, даже эффективнее всех других имеющихся в мире вакцин, - обнадежил Путин. - У нас есть пара недель, чтобы подготовиться. Есть вещи, с которыми ничего не поделаешь: общение людей, поездки за границу".

Голикова отметила, что по итогам первой недели 2022 года заболеваемость 76,3 случая на 100 тыс. населения. Это снижение на 19,4% по сравнению с последней недели 2021 года. "Но эта ситуация не совсем реалистична, поскольку в ряде регионов снизился уровень тестирования (в 66 субъектах). Накануне вопрос тестирования детально рассматривался, всем регионам дано распоряжение превысить нормативный уровень тестирования на коронавирус", - сообщила вице-премьер.

По ее словам, на 11 января под наблюдением с коронавирусом находятся 471 тыс. человек, 75,9% из них на амбулаторном лечении, развернуто 164 тыс. ковидных коек, из них занято 69,5%.

"Уровень коллективного иммунитета в целом по России 63,2%. В четырех регионах он выше 80%: Севастополь, Карелия, Чукотка, Санкт-Петербург. Сложная ситуация в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии. В 12 регионах за праздники показатель коллективного иммунитета снизился, потому что люди не проходят ревакцинацию", - пожаловалась Голикова.

А Путин поразился ситуации с омикрон-штаммом в других странах: "В США более миллиона заболевших. Это просто потрясающе. В Европе то же самое происходит. Мы правильно сделали, что направили своих специалистов в ЮАР, чтобы поработать с омикрон-штаммом на месте, где он возник. Очевидно, что мы находимся в очень сложной ситуации – преддверии новых вспышек, тем более, что праздники были большие, люди интенсивно общались".

Кстати, открывая совещание, Путин порадовался окончанию праздничных дней: "Все на месте? Праздники, слава Богу, заканчиваются. Все проходит ровно, спокойно. Жизнь продолжается".

Голикова же порадовалась снижению смертности: "В декабре 2021 года смертность снизилась на 16,4% к ноябрю 2021, на 11,6% - к декабрю 2020 года. По 10 дням января 2022 снижение смертности к такому же периоду января 2021 года составляет 24,5%. Очень важно сохранить эту тенденцию".