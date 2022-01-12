Сбежавший в Белоруссию польский солдат сообщил об убийстве более 240 беженцев на границе

Польский военнослужащий Эмиль Чечко, сбежавший в Белоруссию, сообщил следствию об убийстве силовиками на польско-белорусской границе более 240 беженцев. Об этом сообщил белорусский Следственный комитет в своем телеграмм-канале.

По данным ведомства, Чечко рассказал, что с 8 июня 2021 года он совместно с сослуживцами принимал участие в организованных убийствах в приграничной полосе и вблизи польского населенного пункта Семянувка. Кроме того, он неоднократно являлся свидетелем таких преступлений.

16 декабря прошлого года военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии ВС Польши перешел через границу в Белоруссию и попросил о политическом убежище. По его словам, в Польше ему угрожает смерть после раскрытия информации о поведении польских военных на границе.

На родине Чечко обвинили в дезертирстве, ему грозит военный трибунал. В конце декабря прокуратура Польши выдала ордер на арест солдата, передает Regnum.