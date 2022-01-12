12 Января 2022
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Происшествия Свердловская область
екатеринбург аэропорт кольцово самолёт а-320 авиакомпания уральские авиалинии (2018) | Фото: Накануне.ru

Уральские авиалинии: Самолет рейса Екатеринбург - Санкт-Петербург возвращается обратно в "Кольцово"

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" Airbus A320, осуществляющий рейс U6223 по маршруту Екатеринбург - Санкт-Петербург, вынужден вернуться обратно в аэропорт "Кольцово".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, сразу после взлета сработала сигнализация незакрытия створок шасси. Тогда командиром воздушного судна было принято решение вернуться обратно на посадочную полосу.

После посадки пассажиров пересадят в резервный борт и отправят к пункту назначения.

Теги: Кольцово, самолет, Екатеринбург, Санкт-Петербург, возвращение, шасси, Уральские авиалинии



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