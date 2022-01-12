Уральские авиалинии: Самолет рейса Екатеринбург - Санкт-Петербург возвращается обратно в "Кольцово"

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" Airbus A320, осуществляющий рейс U6223 по маршруту Екатеринбург - Санкт-Петербург, вынужден вернуться обратно в аэропорт "Кольцово".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, сразу после взлета сработала сигнализация незакрытия створок шасси. Тогда командиром воздушного судна было принято решение вернуться обратно на посадочную полосу.

После посадки пассажиров пересадят в резервный борт и отправят к пункту назначения.