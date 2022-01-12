Главврача Свердловского онкодиспансера Владимира Елишева уволили
Владимира Елишева уволили с должности главврача Свердловского областного онкологического диспансера. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе регионального минздрава.
Подробности увольнения не раскрывается, как кандидатура на место главврача. Однако на сегодняшний день известно, что сотрудниками Министерства финансов в медучреждении проводится внеплановая проверка.
По некоторым данным, на место Елишева может прийти бывший начальник екатеринбургского горздрава и нынешний замминистра здравоохранения Денис Демидов.