Главврача Свердловского онкодиспансера Владимира Елишева уволили

Владимира Елишева уволили с должности главврача Свердловского областного онкологического диспансера. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в пресс-службе регионального минздрава.

Подробности увольнения не раскрывается, как кандидатура на место главврача. Однако на сегодняшний день известно, что сотрудниками Министерства финансов в медучреждении проводится внеплановая проверка.

По некоторым данным, на место Елишева может прийти бывший начальник екатеринбургского горздрава и нынешний замминистра здравоохранения Денис Демидов.