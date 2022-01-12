В свердловском МЧС не подтвердили, что приехавшие на вызов пожарные устроили ДТП

Сегодня в уральском селе Косулино произошел пожар возле детского сада. По словам очевидцев, юных воспитанников пришлось срочно эвакуировать.

Как сообщают в соцсетях, горел дом на улице 1 Мая, рядом с которым находится детсад.

"Детей эвакуируют из садика в ДК", - пишут в группе "Косулино Official".

В чатах местных жителей распространили сообщение, что пожарные, приехавшие бороться с огнем, якобы врезались на служебной машине в столб. Однако в ГУ МЧС по Свердловской области оба сообщения опровергли.

"По эвакуации детей и ДТП информацию не подтверждаем", - рассказали Накануне.RU в ведомстве.

Там уточнили, что сегодня утром поступил сигнал о возгорании на улице 1 Мая в селе Косулино Белоярского городского округа. На площади в 80 квадратных метров огнем был поврежден частный жилой дом.

"В ликвидации последствий пожара были задействованы четыре единицы спецтехники и 11 человек личного состава. Пострадавших нет", - добавили в МЧС.