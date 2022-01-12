12 Января 2022
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Общество Москва
Павел Мамаев (2016) | Фото:

СМИ: У Павла Мамаева и его девушки возникли проблемы на границе после возвращения из Дубая

У скандально известного футболиста Павла Мамаева и его девушки Надежды Санько возникли проблемы при прохождении границы после возвращения из Дубая, где пара провела каникулы.

Надежда опубликовала в Instagram (потом, правда, удалила эту сторис) из аэропорта, которую подписала "Таможня дает (нет) добро". Что именно за проблемы возникли у пары – неизвестно, но журналисты StarHit предположили, что вопросы могли возникнуть к новому кольцу Надежды, которое на отдыхе в ОАЭ ей преподнес Мамаев. Речь о ювелирном украшении Graff, которое СМИ оценило в 10 млн руб. Такие покупки, ввозимые из-за рубежа, по российскому закону нуждаются в декларации.

Подарку, судя по постам в Instagram, Надежда была очень рада, он явно помог скрасить огорчение от частично неудавшегося отдыха: пара собиралась отдыхать в Эквадоре, но при "пересадке" в Дубае у влюбленных выявили коронавирус, им пришлось провести отпуск в ОАЭ – в изоляции на вилле.

Теги: павел мамаев, кольцо, отпуск



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