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Происшествия Свердловская область
водительские права, ДПС (2017) | Фото: mstrok.ru

Экс-кандидата в Госдуму Антона Мятовича лишили водительских прав

Депутат молодежного парламента Свердловской области и экс-кандидат в Госудум от "Российской партии свободы и справедливости" Антон Мятович лишился водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Решение принял мировой судья судебного участка № 3 Тагилстроевского судебного района, который также назначил депутату штраф в размере 30 тыс. рублей.

Инцидент произошел утром в ноябре прошлого года, когда Мятович возвращался домой. Депутата остановили сотрудники ДПС для проверки документов и выразили подозрения в употреблении водителем алкоголя, после чего предложили ему пройти медосвидетельствование. После отказа дыхнуть в трубочку, Мятовича отправили в больницу.

По словам самого депутата, сотрудники полиции оказывали на него давление, хамили и удерживали силой. При этом медосвидетельствование так и не было проведено, хоть подсудимый и дышал несколько раз в трубочку. Он обвинил сотрудников ГИБДД города в превышении должностных полномочий и подлоге документов. В свою очередь правоохранители напротив уверили судью, что действовали согласно закону, после чего суд встал на сторону ГИБДД.

Теги: депутат, Госдума, Мятович, водительские права, суд



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