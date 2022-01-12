Forbes: Цены на квартиры в новостройках вырастут на 5-15% в 2022 году

Цены на квартиры в новостройках в 2022 году снова вырастут, но несущественно, пишет Forbes со ссылкой на экспертов.

По мнению руководителя "ЦИАН. Аналитики" Алексея Попова, квадратный метр на рынке первичной недвижимости подорожает на 15%. Другие эксперты ожидают роста в пределах 5-10%. Что касается вторичного рынка, то здесь жилье может даже подешеветь, говорят аналитики.

На российский рынок недвижимости влияет политика Центробанка, который в декабре в седьмой раз повысил ключевую ставку (до 8,5% годовых).

Как считает управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка, понижения ключевой ставки до уровня 5-6% до середины 2023 года ждать не стоит.

В декабре председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что пик роста цен на недвижимость в стране позади. При этом она добавила, что торопиться брать ипотеку сейчас на фоне ожидания роста ставок по ней не следует, надо исходить из индивидуальных условий.

Ранее генеральный директор "ДОМ.РФ" Виталий Мутко заявил, что очередное повышение Банком России ключевой ставки ( до 8,5%) приведет к тому, что ставки по ипотеке на новостройки в следующем году поднимутся до 10-10,2%.