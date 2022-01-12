ВВС Тайваня потеряли новейший истребитель

Вчера с радаров пропал истребитель F-16 тайваньских ВВС. Вскоре выяснилось, что самолёт во время выполнения учебного вылета под большим углом попал в море. Пилот, по некоторым данным, успел катапультироваться. Правда, спасательная операция пока не увенчалась успехом, и судьба лётчика остаётся неизвестной.

Сегодня опубликована информация о том, что крушение потерпел истребитель модификации F-16V - то есть новейший из состоящих на вооружении островных ВВС.

Среди возможных причин аварии называются: столкновение с птицей, дефект бортового оборудования или отсутствие автоматической системы предотвращения столкновений (AGCS). В тайваньских вооружённых силах заявляют, что, поскольку F-16V все еще улучшает свои характеристики, то эта система должна была быть сначала испытана в США.

В СМИ КНР обращают внимание на то, что вчерашняя катастрофа обнажила проблему устаревания F-16. Эти самолёты непрерывно модернизируются, но стоят на вооружении с 1997 года, причём срок службы планера близок к окончанию. Теперь выходит, что и модернизированное бортовое оборудование далеко от совершенства. Тайваньские ВВС хотят рассчитывать на F-16V в борьбе с новыми истребителями Народно-освободительной армии Китая. Стоит отметить, что в понедельник совершил вынужденную посадку истребитель F-5, то есть аварийность в островных ВВС становится угрожающей и Тайбэю приходится рисковать жизнями своих пилотов, даже не вступая в вооружённый конфликт с материком.

Также вчера тайваньские законодатели одобрили выделение дополнительного транша к оборонному бюджету. Как передаёт Taiwan News, 236,95 млрд тайваньских долларов (8,55 млрд долларов США) будет выделено на покупку большего количества ракет и кораблей. Однако участившиеся аварии показывают, что простое увеличение расходов не поможет сдержать наступление Народно-Освободительной армии Китая.