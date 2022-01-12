12 Января 2022
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Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

"Спутник V" не надо модифицировать под омикрон-штамм - Гинцбург

Российская вакцина "Спутник V" не нуждается в модификации из-за появления омикрон-штамма коронавируса, чего не скажешь о мРНК-препаратах от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna, заявил директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Нет, остается та же самая рекомендация - вакцинация "Спутником V" и ревакцинация "Спутником Лайт" через шесть месяцев", - цитирует Гинцбурга "Интерфакс".

Напомним, ранее американские фармацевтические компании заявили о начале работы над модифицированными версиями вакцин, они будут готовы весной или даже осенью этого года.

Гинцбург говорит, что эффективность "Спутника V" против омикрон-штамма подтверждается совместным исследованием центра им. Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

"В мРНК-вакцинах фиксированная конформация (пространственное расположение атомов в молекуле определенной конфигурации – прим. ред.) S-белка, которая хорошо работает против "уханьского" варианта, а у нас в "Спутнике" - не фиксированная, она вся изгибается, как змея. И поэтому количество специфических антител у привитых "Спутником" по широте гораздо больше, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител", - сказал Гинцбург.

Теги: омикрон-штамм, александр гинцбург, спутник v, вакцина



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