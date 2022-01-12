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Дакар приз (2017) | Фото: Накануне.RU

"Их назвали мошенниками": уральский гонщик Карякин разнес организаторов "Дакара"

Известный уральский гонщик Сергей Карякин раскритиковал организаторов ралли "Дакар-2022".

Напомним, в воскресенье экипаж Карякина попал в серьезную аварию на седьмом этапе "Дакара": произошло лобовое столкновение с другим экипажем. Пострадавшую технику доставили в лагерь. В окружении гонщика выражали надежду, что машину удастся отремонтировать к следующему старту, однако сделать этого не удалось.

В итоге было принято решение о снятии с соревнований. Спортсмены прилетели в Екатеринбург поздно вечером 11 января.

Как рассказал Сергей Карякин на сегодняшней пресс-конференции в уральской столице, причиной аварии стала ошибка пилота итальянского экипажа, которая была вызвана неточностями в роудбуке.

"Скорость на гонке не ограничена. Что делают организаторы? Ты проезжаешь по дороге 200 метров и должен съехать в никуда, просто в лес. Сделать по лесу крюк, чтобы взять скрытую точку, которую придумали организаторы, чтобы запутать штурманов. И потом ты должен вернуться на эту же дорогу. Расстояние съезда и выезда на эту дорогу - 600 метров. Что получилось? Итальянец пропустил выезд с трека, проехал 600 метров по прямой дороге на скорости 125 км в час, и завернул направо нам в лоб. И таких ситуаций были десятки", - признался гонщик.

Сергей Карякин(2022)|Фото: ТАСС

По его словам, в этом году организаторы "Дакара" проявили себя не с лучшей стороны.

"То, что они сделали, ставит их имидж под очень большую опасность. Недаром директор одной из крупнейших команд - "Ауди" - назвал директора гонки мошенником после того, что произошло на второй день, когда они поставили точку, которой не существовало в роудбуке", - высказался спортсмен.

Он отметил, что "Дакар" этого года "создает больше вопросов, чем ответов".

"То, как они относятся к безопасности, очень сильно подрывает их авторитет организаторов, которые говорят, что заботятся о том, чтобы "Дакар" был действительно честной гонкой", - заключил Сергей Карякин.

Теги: Карякин, Дакар, организаторы



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