12 Января 2022
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Общество В бывшем СССР
контртеррористическая операция в Алма-Ате (2022) | Фото: Иса Таженбаев/ТАСС

В Алма-Ате за сутки задержали почти 1,7 тысячи человек

В Алма-Ате за сутки задержали 1678 участников незаконных акций и мародерств, сообщил информационный центр комендатуры.

Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и почти 1,5 тысячи боеприпасов.

Силовики зачистили участки Алатауского и Медеуского районов. На пяти блок-постах, установленных по периметру города, задержаны 38 человек, пишет Regnum.

В аэропорту Алма-Аты сообщили, что работа воздушной гавани не будет возобновлена до 14 января. Отметим, аэропорт получил повреждения во время массовых беспорядков.

Ущерб, понесенный бизнесом в результате беспорядков в Казахстане, превышает $200 млн. Сообщается о более чем 1,3 тыс. объектах бизнеса, пострадавших в результате погромов. Большая часть из них – предприятия торговли. Также пострадали общепит, финансовый сектор, СМИ.

Теги: алма-ата, беспорядки



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