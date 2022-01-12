В челябинском минздраве заявили, что появление "омикрона" в регионе "дело времени"

В Челябинской области пока не выявлен омикрон-штамм коронавируса. Об этом сообщила главный внештатный специалист по медицинской профилактики регионального минздрава Ольга Агеева, передает корреспондент Накануне.RU.

По ее словам, появление нового штамма "это дело времени", поскольку распространяется он достаточно быстро.

"Важно понимать, что все это разновидности коронавирусной инфекции. Эффективность российских вакцин, по данным их разработчиков, существенно не снижается против различных штаммов. Российская вакцина "Спутник V" эффективна против омикрон-штамма и защищает от тяжелого течения болезни", - подчеркнула она.

По данным областного минздрава, в регионе за сутки зарегистрировано 323 новых случая коронавируса, всего за время пандемии – 150 тыс. 839 случаев. За прошедшие сутки скончалось 22 человека, из них 14 непосредственно от COVID-19.