Глава офиса Зеленского: Против России воевать будут 90% украинцев

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил британскому телеканалу Channel 4 News, что 90% украинцев будут воевать против России в случае нападения и это станет приговором для НАТО.

"Я абсолютно уверен, что более 90% нашего населения будут здесь и будут защищать нашу страну. Если это случится, это будет приговором для НАТО и будет большой проблемой, потому что все западные страны должны будут объяснять своим гражданам, почему они так долго вели переговоры, а это произошло", - сказал Ермак.

Какой приговор он имел в виду, неясно.

Напомним, в конце 2020 года Владимир Зеленский говорил то же самое: "Мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины". А в конце 2021 года Минобороны обязало всех женщин до 55 лет стать на военный учет в течение года. Даже беременных и с малолетними детьми.

Также с 1 января вступил в силу закон о "национальном сопротивлении", который позволяет создавать из местных жителей отряды территориальной обороны.

Интересно, что в канун нового года Киевский международный институт социологии обнародовал результаты опроса о том, готовы ли украинцы воевать против России. И между западными и восточными областями большого разрыва нет - воевать не хотят нигде. На Западе 40% на словах готовы дать вооруженный отпор, на Востоке - 25%.

В целом по Украине лишь 33% говорят о готовности воевать. При этом уехать или ничего не делать готовы 42%. Поэтому заявления властей о массовом героическом сопротивлении жителей Украины выглядят преувеличенными, тем более в условиях, когда население не доверяет власти.

Что касается "приговора для НАТО", то Ермак может угрожать США потерей доверия к НАТО в случае, если между США и РФ будут достигнуты какие-то договоренности об Украине без участия Украины. Накануне в Госдепе заверили, что этого не будет и США ни о ком не будут договариваться без его участия.