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Политика Приволжский ФО Пермский край
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

В Перми мать погибшей в хостеле "Карамель" пытается взыскать с "Т Плюс" 20 миллионов

Мать погибшей в хостеле "Карамель" 21-летней девушки обратилась в Индустриальный районный суд Перми с иском к компании "Т Плюс" о компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация опубликована в картотеке Индустриального суда Перми. Первое заседание состоится 20 января.

По данным местных СМИ, сумма исковых требований составляет 20 млн руб.

Напомним, 20 января 2020 года хостеле, расположенном в подвале жилого дома, прорвало трубу, произошло затопление помещений горячей водой. Погибли пять человек, в том числе ребенок. Известно, что они пытались спастись, однако не смогли сделать это. Три человека пострадали, еще трое, в том числе два спасателя, от госпитализации отказались. Управляющий хостелом Сергей Щербаков сразу после происшествия скрылся, был объявлен в розыск, но вскоре вернулся сам, объявив о готовности сотрудничать со следствием и доказывать свою невиновность. По решению суда он был признан виновным по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей).

По данным Ростехнадзора, причиной аварии на участке трубопровода тепловой сети "Пермской сетевой компании", расположенном по улице Чайковского в Перми стал локальный коррозионный износ участка трубопровода. Должностные лица компании, виновные в допущенных нарушениях, были привлечены к административной ответственности. Также осуждены были заместитель начальника службы эксплуатации группы эксплуатации №2 ОСП "Пермская" "Пермской сетевой компании" Сергей Агеев и бывший главный инженер "Профи-Дом" Вячеслав Хильков. Им было назначено по два года лишения свободы в колонии-поселении.

Добавим, что родственники еще троих погибших подали апелляцию и настаивают на сумме исков в 60 миллионов рублей. Ранее суд назначил им выплаты в 4 миллиона рублей. 1,5 миллиона рублей присудили женщине, у которой в хостеле погибли дочь и четырехлетняя внучка. Такую же сумму получил старший сын погибшей. Еще один миллион суд обязал выплатить мужчине, у которого погибла дочь.

Все потерпевшие обжаловали такое решение суда.

"Пермская сетевая компания" ("ПСК") входит в "Т Плюс". С 2010 г. "компания" объединяет теплосбытовые активы Пермского филиала ПАО "Т Плюс" в Перми, Краснокамске, Губахе, Чайковском и Березниках. Став правопреемником предприятий "Пермские тепловые сети" и "Пермтеплосбыт", "ПСК" – единый оператор по транспортировке и сбыту тепловой энергии потребителям. В контур "ПСК" входят теплоснабжающие организации "Инвестспецпром" и "Березниковская сетевая компания".

Теги: Карамель, хостел, суд, фигурант, компенсация, Т Плюс



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