Теннисист Джокович признался, что "непреднамеренно" солгал австралийским властям

Сербский теннисист Новак Джокович опубликовал комментарий по поводу ситуации вокруг его приезда в Австралию, где он должен участвовать в Открытом чемпионате страны по теннису.

Первой ракетке мира сейчас грозит до трех лет заключения за ложные сведения при прохождении границы.

В опубликованном в Instagram комментарии Джоконович признает, что нарушил правила карантина после того, как в декабре его тест на коронавирус оказался положительным. Так, через два дня после сдачи положительного теста (16 декабря) Джокович встречался с журналистом для интервью. "Я согласен с тем, что должен был перенести интервью", - пишет теннисист.

Также спортсмен заявил, что его агент непреднамеренно ошибся, оформляя въездные документы в Австралии. Именно эти недостоверные данные (в частности, что Джокович в последнее время не посещал другие страны) стали поводом для разбирательства австралийских властей. Сейчас они решают – просто депортировать Джоковича или задержать его за нарушение закона.

Есть предположения, что перед поездкой в Австралию Джокович был не только в Сербии, но и в Испании. "Мой агент искренне извиняется за административную ошибку, он поставил галочку в неправильном поле. Это человеческая ошибка, она точно непреднамеренная", - заверил спортсмен.