В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании была эвакуирована 151 школа
Всего за сегодняшнее утро сообщение о минировании образовательного учреждения получила 151 школа Екатеринбурга. Абсолютно все учащиеся и сотрудники были оперативно эвакуированы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента образования города.
Так уроки в третий день учебного года были сорваны в:
1. МБОУ СОШ № 1
2. МАОУ гимназия № 2
3. МАОУ гимназия № 9
4. МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 11
5. МАОУ лицей № 12
6. МАОУ СОШ № 23
7. МБОУ СОШ № 25
8. МАОУ СОШ № 48
9. МБОУ СОШ № 57
10. МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 63
11. МАОУ СОШ № 69
12. МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 74
13. МБОУ СОШ № 79
14. МАОУ гимназия № 116
15. МАОУ СОШ № 121
16. МАОУ СОШ № 141
17. МАОУ СОШ № 143
18. МАОУ СОШ № 163
19. МАОУ СОШ № 168
20. МАОУ СОШ № 171
21. МАОУ СОШ № 184 "Новая школа"
22. МБВ(С)ОУ В(С)ОШ № 185
23. МАОУ гимназия № 202 "Менталитет"
24. МАОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов
25. МАОУ СОШ № 50
26. МБОУ СОШ № 75
27. МАОУ Гимназия № 104
28. МБОУ СОШ № 119
29. МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 122
30. МБОУ СОШ № 127
31. МБОУ СОШ № 129
32. МАОУ СОШ № 147
33. МАОУ - СОШ № 148
34. МБОУ СОШ № 149
35. МАОУ Гимназия № 155
36. МАОУ СОШ № 166
37. МАОУ СОШ № 170 с углубленным изучением отдельных предметов
38. МАОУ Гимназия № 174
39. МБОУ СОШ № 179
40. МАОУ СОШ № 183
41. МАОУ СОШ № 208 с углубленным изучением отдельных предметов
42. МБОУ СОШ № 221
43. МБОУ СОШ № 24
44. МАОУ гимназия № 35
45. МБОУ - СОШ № 36
46. МАОУ гимназия № 37
47. МАОУ СОШ № 43 с углубленным изучением отдельных предметов
48. МАОУ - Гимназия № 45
49. МБОУ СОШ № 82
50. МАОУ Гимназия № 108
51. МАОУ - СОШ № 125
52. МАОУ Лицей № 130
53. МАОУ СОШ № 134
54. МАОУ СОШ № 145 с углубленным изучением отдельных предметов
55. МАОУ СОШ № 146
56. МБОУ СОШ № 150
57. МАОУ СОШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов
58. МАОУ СОШ № 157
59. МАОУ СОШ № 164
60. МАОУ - СОШ № 165
61. МАОУ лицей № 3
62. МБОУ гимназия № 5
63. МАОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов
64. МАОУ СОШ № 16
65. МАОУ СОШ № 17 с углубленным изучением отдельных предметов
66. МАОУ СОШ № 19
67. МБОУ СОШ № 55
68. МАОУ СОШ № 64
69. МАОУ СОШ № 65 с углубленным изучением отдельных предметов
70. МАОУ гимназия № 70
71. МАОУ СОШ № 85
72. МАОУ СОШ № 93
73. МАОУ лицей № 109
74. МАОУ гимназия № 120
75. МАОУ СОШ № 140 с углубленным изучением отдельных предметов
76. МБОУ СОШ № 154
77. МАОУ лицей № 159
78. МБОУ гимназия № 161
79. МАОУ лицей № 173
80. МАОУ СОШ № 175
81. МАОУ-СОШ № 181
82. МАОУ СОШ № 7
83. МАОУ гимназия № 8
84. МАОУ гимназия № 13
85. МАОУ СОШ № 14
86. МАОУ СОШ № 15
87. МАОУ СОШ № 26
88. МАОУ СОШ № 28
89. МАОУ СОШ № 53
90. МАОУ СОШ № 60
91. МАОУ СОШ № 62
92. МАОУ СОШ № 71
93. МАОУ СОШ № 76
94. МБОУ СОШ 81
95. МАОУ СОШ № 92
96. МАОУ гимназия № 94
97. МАОУ СОШ № 96
98. МАОУ СОШ № 97
99. МАОУ лицей № 110
100. МАОУ гимназия № 210
101. МБОУ СОШ № 18
102. МБОУ – СОШ № 20
103. МБОУ СОШ № 21
104. МАОУ СОШ № 32
105. МАОУ гимназия № 39 "Французская гимназия"
106. МАОУ СОШ № 44
107. МБОУ СОШ № 52
108. МАОУ СОШ № 59
109. МАОУ СОШ № 61
110. МБОУ СОШ № 84
111. МБОУ СОШ № 86
112. МАОУ СОШ № 87
113. МАОУ – СОШ № 91
114. МАОУ СОШ № 102
115. МАОУ СОШ № 105
116. МАОУ СОШ № 106
117. МАОУ СОШ № 131
118. МАОУ СОШ № 132
119. МАОУ лицей № 135
120. МАОУ – СОШ № 137
121. МАОУ СОШ № 142
122. МАОУ – СОШ № 156
123. МАОУ гимназия № 177
124. МАОУ лицей № 180
125. МАОУ СОШ № 197
126. МАОУ СОШ № 200
127. МБОУ СОШ № 215 "Созвездие"
128. МАОУ СОШ № 22
129. МБОУ СОШ № 27
130. МАОУ СОШ № 46
131. МБОУ СОШ № 49
132. МАОУ СОШ № 66
133. МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов
134. МАОУ СОШ № 68 с углубленным изучением отдельных предметов
135. МБОУ СОШ № 72
136. МАОУ СОШ № 77
137. МАОУ СОШ № 80
138. МБОУ СОШ № 95
139. МБОУ СОШ № 98
140. МАОУ гимназия № 99
141. МАОУ Лицей № 100
142. МАОУ СОШ № 113
143. МАОУ СОШ № 114
144. МБОУ СОШ № 115
145. МАОУ СОШ № 117
146. МАОУ лицей № 128
147. МАОУ СОШ № 136
148. МАОУ СОШ № 138
149. МАОУ СОШ № 167
150. МАОУ Гимназия № 205 "Театр"
151. МБВСОУ ЦО № 224.
Помимо этого, также были эвакуированы учащиеся и сотрудники нескольких вузов и колледжей уральской столицы. Среди них:
1. Медколледжа на Бебеля.
2. Уральская государственная консерватория им. Мусоргского
3. Горный университет
4. Театральный институт
5. Уральский Политехнический колледж вместе с общежитием
6. Колледж Ползунова
7. Колледж транспортного строительства
8. УрГУПС
9. Екатеринбургский экономико-технологический колледж
10. УрГАХУ
11. Екатеринбургский монтажный колледж
12. Колледж РГППУ
13. Институт связи на Мельникова
14. Архитектурно-строительный колледж.
В ФСБ по Свердловской области отметили, что обычно ложные угрозы направляют компьютеры с измененным IP-адресом. В то же время следственно-оперативные группы ФСБ и МВД проводят проверки по каждому из сообщений. С 2020 года в регионе было возбуждено свыше 70 уголовных дел по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" (ст. 207 УК РФ), в некоторых случаях – по нескольким эпизодам.