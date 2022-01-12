В Екатеринбурге из-за сообщения о минировании была эвакуирована 151 школа

Всего за сегодняшнее утро сообщение о минировании образовательного учреждения получила 151 школа Екатеринбурга. Абсолютно все учащиеся и сотрудники были оперативно эвакуированы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента образования города.

Так уроки в третий день учебного года были сорваны в:

1. МБОУ СОШ № 1

2. МАОУ гимназия № 2

3. МАОУ гимназия № 9

4. МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 11

5. МАОУ лицей № 12

6. МАОУ СОШ № 23

7. МБОУ СОШ № 25

8. МАОУ СОШ № 48

9. МБОУ СОШ № 57

10. МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 63

11. МАОУ СОШ № 69

12. МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 74

13. МБОУ СОШ № 79

14. МАОУ гимназия № 116

15. МАОУ СОШ № 121

16. МАОУ СОШ № 141

17. МАОУ СОШ № 143

18. МАОУ СОШ № 163

19. МАОУ СОШ № 168

20. МАОУ СОШ № 171

21. МАОУ СОШ № 184 "Новая школа"

22. МБВ(С)ОУ В(С)ОШ № 185

23. МАОУ гимназия № 202 "Менталитет"

24. МАОУ СОШ № 4 с углубленным изучением отдельных предметов

25. МАОУ СОШ № 50

26. МБОУ СОШ № 75

27. МАОУ Гимназия № 104

28. МБОУ СОШ № 119

29. МАОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 122

30. МБОУ СОШ № 127

31. МБОУ СОШ № 129

32. МАОУ СОШ № 147

33. МАОУ - СОШ № 148

34. МБОУ СОШ № 149

35. МАОУ Гимназия № 155

36. МАОУ СОШ № 166

37. МАОУ СОШ № 170 с углубленным изучением отдельных предметов

38. МАОУ Гимназия № 174

39. МБОУ СОШ № 179

40. МАОУ СОШ № 183

41. МАОУ СОШ № 208 с углубленным изучением отдельных предметов

42. МБОУ СОШ № 221

43. МБОУ СОШ № 24

44. МАОУ гимназия № 35

45. МБОУ - СОШ № 36

46. МАОУ гимназия № 37

47. МАОУ СОШ № 43 с углубленным изучением отдельных предметов

48. МАОУ - Гимназия № 45

49. МБОУ СОШ № 82

50. МАОУ Гимназия № 108

51. МАОУ - СОШ № 125

52. МАОУ Лицей № 130

53. МАОУ СОШ № 134

54. МАОУ СОШ № 145 с углубленным изучением отдельных предметов

55. МАОУ СОШ № 146

56. МБОУ СОШ № 150

57. МАОУ СОШ № 151 с углубленным изучением отдельных предметов

58. МАОУ СОШ № 157

59. МАОУ СОШ № 164

60. МАОУ - СОШ № 165

61. МАОУ лицей № 3

62. МБОУ гимназия № 5

63. МАОУ СОШ № 10 с углубленным изучением отдельных предметов

64. МАОУ СОШ № 16

65. МАОУ СОШ № 17 с углубленным изучением отдельных предметов

66. МАОУ СОШ № 19

67. МБОУ СОШ № 55

68. МАОУ СОШ № 64

69. МАОУ СОШ № 65 с углубленным изучением отдельных предметов

70. МАОУ гимназия № 70

71. МАОУ СОШ № 85

72. МАОУ СОШ № 93

73. МАОУ лицей № 109

74. МАОУ гимназия № 120

75. МАОУ СОШ № 140 с углубленным изучением отдельных предметов

76. МБОУ СОШ № 154

77. МАОУ лицей № 159

78. МБОУ гимназия № 161

79. МАОУ лицей № 173

80. МАОУ СОШ № 175

81. МАОУ-СОШ № 181

82. МАОУ СОШ № 7

83. МАОУ гимназия № 8

84. МАОУ гимназия № 13

85. МАОУ СОШ № 14

86. МАОУ СОШ № 15

87. МАОУ СОШ № 26

88. МАОУ СОШ № 28

89. МАОУ СОШ № 53

90. МАОУ СОШ № 60

91. МАОУ СОШ № 62

92. МАОУ СОШ № 71

93. МАОУ СОШ № 76

94. МБОУ СОШ 81

95. МАОУ СОШ № 92

96. МАОУ гимназия № 94

97. МАОУ СОШ № 96

98. МАОУ СОШ № 97

99. МАОУ лицей № 110

100. МАОУ гимназия № 210

101. МБОУ СОШ № 18

102. МБОУ – СОШ № 20

103. МБОУ СОШ № 21

104. МАОУ СОШ № 32

105. МАОУ гимназия № 39 "Французская гимназия"

106. МАОУ СОШ № 44

107. МБОУ СОШ № 52

108. МАОУ СОШ № 59

109. МАОУ СОШ № 61

110. МБОУ СОШ № 84

111. МБОУ СОШ № 86

112. МАОУ СОШ № 87

113. МАОУ – СОШ № 91

114. МАОУ СОШ № 102

115. МАОУ СОШ № 105

116. МАОУ СОШ № 106

117. МАОУ СОШ № 131

118. МАОУ СОШ № 132

119. МАОУ лицей № 135

120. МАОУ – СОШ № 137

121. МАОУ СОШ № 142

122. МАОУ – СОШ № 156

123. МАОУ гимназия № 177

124. МАОУ лицей № 180

125. МАОУ СОШ № 197

126. МАОУ СОШ № 200

127. МБОУ СОШ № 215 "Созвездие"

128. МАОУ СОШ № 22

129. МБОУ СОШ № 27

130. МАОУ СОШ № 46

131. МБОУ СОШ № 49

132. МАОУ СОШ № 66

133. МАОУ СОШ № 67 с углубленным изучением отдельных предметов

134. МАОУ СОШ № 68 с углубленным изучением отдельных предметов

135. МБОУ СОШ № 72

136. МАОУ СОШ № 77

137. МАОУ СОШ № 80

138. МБОУ СОШ № 95

139. МБОУ СОШ № 98

140. МАОУ гимназия № 99

141. МАОУ Лицей № 100

142. МАОУ СОШ № 113

143. МАОУ СОШ № 114

144. МБОУ СОШ № 115

145. МАОУ СОШ № 117

146. МАОУ лицей № 128

147. МАОУ СОШ № 136

148. МАОУ СОШ № 138

149. МАОУ СОШ № 167

150. МАОУ Гимназия № 205 "Театр"

151. МБВСОУ ЦО № 224.

Помимо этого, также были эвакуированы учащиеся и сотрудники нескольких вузов и колледжей уральской столицы. Среди них:

1. Медколледжа на Бебеля.

2. Уральская государственная консерватория им. Мусоргского

3. Горный университет

4. Театральный институт

5. Уральский Политехнический колледж вместе с общежитием

6. Колледж Ползунова

7. Колледж транспортного строительства

8. УрГУПС

9. Екатеринбургский экономико-технологический колледж

10. УрГАХУ

11. Екатеринбургский монтажный колледж

12. Колледж РГППУ

13. Институт связи на Мельникова

14. Архитектурно-строительный колледж.

В ФСБ по Свердловской области отметили, что обычно ложные угрозы направляют компьютеры с измененным IP-адресом. В то же время следственно-оперативные группы ФСБ и МВД проводят проверки по каждому из сообщений. С 2020 года в регионе было возбуждено свыше 70 уголовных дел по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" (ст. 207 УК РФ), в некоторых случаях – по нескольким эпизодам.