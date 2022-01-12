При омикрон-штамме обоняние нередко пропадает в конце болезни или уже после нее

При инфицировании человека омикрон-штаммом коронавируса у него не пропадает обоняние. Об этом "Парламентской газете" сообщил терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

При этом есть данные, согласно которым симптом может появиться позже - в конце болезни или уже после нее, подчеркнул он.

Также при "Омикроне" отсутствуют болезненные ощущения со стороны желудочно-кишечного тракта, как это было при "Дельте".

Сам COVID-19 при этом протекает как обычное ОРВИ с насморком, кашлем и повышением температуры.

Напомним, омикрон-штамм гораздо более заразен, чем его предшественники. В США зафиксирована рекордная суточная заболеваемость коронавирусом - 1,35 млн новых случаев.

В России зарегистрировано пока 305 случаев омикрон-штамма, но власти готовятся к масштабному росту заболеваемости.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уже в ближайшие дни суточное число зараженных ковидом в России может стать шестизначным (то есть превысит 100 тыс., до сих пор максимальная заболеваемость не превышала 42 тыс. в сутки).