Леонид Ивашов: Двоевластие было не выгодно никому в Казахстане

Двоевластие, установившееся в республике после ухода Нурсултана Назарбаева с официального поста президента, не было выгодно ни самому Назарбаеву, ни нынешнему главе Касым-Жомарту Токаеву, ни населению, так считает член Генсовета "Партии Дела", президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов. Из-за такой внутренней политики в государстве произошло размывание ответственности, а население было раздражено тягой к власти родных экс-президента и сообщениями о владениях местных элит, цитирует Ивашова "Свободная пресса".

"С началом протестов странным образом на свободе оказались уголовники, боевики-исламисты и другие опасные элементы общества. Поэтому радикализация протеста была ожидаемой. Сначала население действительно вышло на протест из-за цен на газ, но к требованиям быстро присоединились социальные вопросы о снижении пенсионного возраста, повышении пенсий и зарплат. А правительство решило не прибегать к мирному урегулированию процесса, а сразу сделало ставки на силовой вариант, и это решение властей позволило выйти из подполья радикальным силам", — сказал Леонид Ивашов.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев накануне назначил нового премьер-министра, а также анонсировал ряд политических и экономических реформ. Глава республики намерен установить контроль над выводом средств из Казахстана, в избирательные бюллетени планируется вернуть графу "против всех", также будет создан фонд развития, пополнять который планируется за счет олигархов, в том числе и теневых.