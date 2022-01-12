В минобразования рассказали, что делать школьникам и педагогам при сообщении о минировании

В министерстве образования Свердловской области рассказали, как нужно действовать обучающимся и преподавателям учебных заведений при получении сообщения о минировании учреждения, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона.

"В школах и колледжах регулярно проводятся инструктажи с педагогами и сотрудниками о порядке действий в подобных ситуациях. В случае поступления такого сообщения детей выводят на улицу, проследив, чтобы все были одеты. В школах, где проходила эвакуация, рекомендовано отправить детей домой. При этом классные руководители должны связаться с родителями и убедиться, что каждый ребёнок благополучно добрался до дома. В тех школах, куда поступали звонки до начала учебного дня, детям разрешено остаться дома. При этом учебный процесс не прерывается – всем даны задания для домашней работы", – говорится в сообщении ДИП.

Напомним, что сообщения о минировании школ поступают в учебные учреждения Екатеринбурга уже третий день подряд. Сегодня письма с предупреждением поступили на почтовые адреса сразу 93 школ, Горного университета, УрГУПСа, Театрального института, Уральской государственной консерватории им. Мусоргского и других вузов и институтов. Многие студенты и так обучаются на дистанте, потому их данная ситуация практически не затронула. Сейчас же в некоторых школах уже обсуждается вопрос о переводе детей на удаленное обучение, как это решено сделать в лицее №109.

В ФСБ по Свердловской области отметили, что обычно ложные угрозы направляют компьютеры с измененным IP-адресом. В то же время следственно-оперативные группы ФСБ и МВД проводят проверки по каждому из сообщений. С 2020 года в регионе было возбуждено свыше 70 уголовных дел по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" (ст. 207 УК РФ), в некоторых случаях – по нескольким эпизодам.