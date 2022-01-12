"РН-Юганскнефтегаз" получил благодарность правительства Югры за свою экологическую программу

Правительство Югры выразило благодарность компании "РН-Юганскнефтегаз" за вклад в сохранение биологического разнообразия региона и неравнодушное отношение к сохранению природного потенциала. Предприятие проводит разносторонние природоохранные мероприятия, чем и заслужило признательность Службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений ХМАО-Югры.

"РН-Юганскнефтегаз" сотрудничает с Нижне-Обским филиалом ФГБУ "Главрыбвод" с 2019 года. За три года в реки Обь-Иртышского бассейна выпущено более 170 млн мальков ценных пород рыб. Минувшим летом нефтяники отправили в плавание по северным рекам больше 105 млн экземпляров ценных и особо ценных пород рыб, в том числе 3,3 млн осетра сибирского, занесенного в "Красную книгу России".

На протяжении четырех лет специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии осуществляют мониторинг воспроизводства рыбных ресурсов и проводят генетические исследования. По данным исследователей, 33% молоди сибирского осетра имеет искусственное происхождение.

Предприятие совершенствует подходы к управлению природоохранной деятельностью и наращивает масштабы экологических мероприятий. Осенью 2021 года высажено свыше 700 тыс. сеянцев хвойных пород, в том числе 87,5 тыс. ед. сосны кедровой. Площадь лесных насаждений превысила 176 гектаров, что на 25% больше показателя 2020 года. С начала реализации программ по восстановлению леса количество сибирских кедров выросло на 4,6 млн.

С каждым годом растут темпы рекультивации земель. "РН-Юганскнефтегаз" планирует потратить около 10 млрд руб. на рекультивацию земель в 2019-2024 гг., что более чем в три раза превышает фактические затраты предыдущего периода.

В текущем году восстановлено более 200 гектаров. За три года действия программы в первозданное состояние приведено около двух тысяч участков площадью свыше 700 гектаров. Высокий темп восстановления нарушенных земель на лицензионных участках в ХМАО - Югре составляет 400-500 га ежегодно, а в 2019 году компания рекультивировала на своих лицензионных участках в ХМАО - Югре более 809 га земель, из которых 763,4 га освидетельствовано и исключено из реестра загрязненных.

В результате рекультивации земля становится пригодной для будущего использования. Приоритетное внимание в ходе рекультивации уделяется восстановлению нарушенных свойств и характеристик земель с помощью, в частности гидротехнических сооружений и мелиоративных систем, восстановление продуктивности экосистем в соответствии с требованиями законодательства.

Широкое внедрение современных технологий и спецтехники позволяет вести природовосстановительные работы круглогодично с учетом погодных условий северного региона. Эффективным методом проведения работ в ХМАО - Югре является зимняя рекультивация. С учетом высокой обводненности и заболоченности территорий региона, способ зимней рекультивации удобен для проведения очистки территории недоступных в теплое время года участков. Зимняя рекультивация включает в себя комплекс мероприятий подготовительного и технического этапов, включая определение мест заезда на участок техники; вынесение границ участка; сооружение подъездных путей и переездов через трубопроводы (при необходимости); организацию сдерживающих систем; очистку участка от мусора и отмывку грунта.

Еще одним направлением экологической деятельности компании является масштабная программа повышения надежности трубопроводов, включающую их модернизацию, капитальный и текущий ремонт. В рамках поддержания эксплуатационной надежности выполняются мероприятия по диагностированию (в том числе внутритрубному), которые позволяют выявлять развитие дефектов трубопроводов на ранних стадиях и проводить своевременные работы по их устранению.

Применение ингибиторной защиты систем трубопроводов способствует образованию защитной пленки на поверхности металла и, тем самым, снижает скорость коррозии трубопроводов. Для поддержания пропускной способности, предупреждения образования застойных зон и скапливания внутренних отложений производится очистка внутренней полости трубопроводов.

В 2022 году компания планирует продолжать экологическую деятельность в регионе своего влияния.

"Хорошее здоровье и благополучие" является одной из стратегически приоритетных целей, определяющей ряд природоохранных и социальных обязательств в ходе производственной деятельности "Роснефти".

Дочерние предприятия "Роснефти", работающие в Ханты-Мансийском автономном округе, находятся в постоянном взаимодействии со Службой по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений (Природнадзор) ХМАО-Югра и ежегодно согласуют с Природнадзором программы природоохранных и природовосстановительных мероприятий.