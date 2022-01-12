Российские ритейлеры согласились ограничить наценки на продукты – ФАС

Российские ритейлеры согласились ограничить свои наценки на продукты. Речь идет об отдельных позициях каждой из категорий социально значимых продовольственных товаров, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы.

"После ряда проведенных службой совещаний, АО "Тандер" (торговые сети "Магнит" и "Дикси") и ООО "Корпоративный центр ИКС 5" (торговые сети "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Чижик") предложили ограничить максимальные уровни торговых наценок 10%, а торговая сеть "Бристоль" – 10-15%", - говорится в сообщении ФАС.

Ведомство сейчас рассматривает поступившие от компаний предложения, добавили в антимонопольной службе.