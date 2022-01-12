12 Января 2022
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хоккейный клуб металлург-магнитогорск (2016) | Фото: Накануне.ru

Девять хоккеистов магнитогорского "Металлурга" заразились коронавирусом

Континентальная хоккейная лига отменила матч регулярного чемпионата между "Металлургом" и финским "Йокеритом". Решение принято из-за коронавируса у хоккеистов магнитогорского клуба, передает корреспондент Накануне.RU.

Матч должен был пройти 13 января. Однако у девяти хоккеистов и двух представителей «Металлурга» ПЦР-тест на COVID-19 показал положительный результат.

"С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матч. Решение о возможности провести указанный матч в более поздний срок будет принято дополнительно", - говорится в сообщении.

Теги: Металлург, хоккеисты, коронавирус,



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