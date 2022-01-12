12 Января 2022
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Общество Ямало-Ненецкий АО
(2022) | Фото: Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз

"Ноябрьскнефтегаз" добыл свыше 2 миллионов тонн нефти на Отдаленной группе месторождений

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" в 2021 году добыл более 2 млн тонн нефти на Отдаленной группе месторождений (ОГМ) в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщили Накануне.RU на предприятии, такой уровень годовой добычи за время разработки кластера достигнут впервые.

Отдаленная группа месторождений – один из перспективных проектов "Газпром нефти" в Пуровском и Красноселькупском районах ЯНАО. Включает Равнинное, Холмистое, Южно-Удмуртское, Чатылькинское, Воргенское и Западно-Чатылькинское месторождения.

В 2021 году на ОГМ были обустроены две новые кустовые площадки. Средний дебит вводимых скважин составил 400 тонн чистой безводной нефти, что способствовало перевыполнению производственного плана.

"Отдаленная группа месторождений подтверждает статус основного драйвера добычи предприятия. Потенциал кластера еще далеко не исчерпан, в следующем году там продолжится активное бурение", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Алексей Огородов.

Поскольку промысел является автономным, добавил он, одним из ключевых факторов успеха выступает грамотное планирование завоза материалов и оборудования по зимним автодорогам. Это позволяет обеспечить стабильную работу на протяжении всего года.

Всего с начала разработки на ОГМ добыто 14,2 млн тонн нефти. Начальные геологические запасы составляют 150 млн тонн, начальные извлекаемые запасы – 46,1 млн тонн, продолжаются активные геологоразведочные работы.

Теги: Газпром нефть, Ноябрьскнефтегаз, Отдаленная группа месторождений



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